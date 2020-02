Michael Stromer ist "Gartenfreund des Jahres" in Birkach

Über diese Auszeichnung hat er sich sichtlich gefreut: Michael Stromer, Kreisfachberater des Landkreises Lichtenfels, ist von den Gartenfreunden Birkach zum "Gartenfreund des Jahres" ernannt worden. Darüber hinaus wurde bei der Jahresversammlung deutlich, welch anstrengendes, aber auch überaus erfolgreiches Jahr hinter den Birkachern liegt.

Ehe Vorsitzende Erika Elflein zu ihrem Rückblick kam, erläuterte Heidi Waidhas, was genau ein Kreisfachberater macht. Den Vorläufer dieses Berufs gab es schon im Mittelalter, als er noch Baumwärter oder Heckenmeister genannt wurde. "Michael Stromer ist eine Schnittstelle zwischen Behörden, Kommunen, Planern, Fachfirmen, Verbänden und uns den Bürgern", sagte sie. Für die Birkacher ist der Experte des Landkreises mehr, nämlich geradezu ein Freund. Und nun der "Gartenfreund des Jahres". "Er macht seine Aufgaben mit einer Leichtigkeit, mit Freude und mit viel Herzblut", lobte Waidhas. Auch beim Rosentag unterstützte Michael Stromer die Birkacher Gartenfreunde nach Kräften. Letztlich war dieser Tag zu Ehren einer der schönsten Blumen der Erde ein riesiger Erfolg, so Vorsitzende Erika Elflein. Geschätzte 4000 bis 5000 Besucher kamen in den 275-Einwohner-Ort, 100 Helfer waren im Einsatz, 120 Kuchen und Torten wurden an den Mann und die Frau gebracht. Schon im Jahr zuvor hatten die Vorbereitungen begonnen.

Heidi Waidhas dankte namens ihrer Vorstandskollegen allen, die zum Gelingen des Rosentags ihren Beitrag leisteten. "Birkach hat sich sehr gut präsentiert. Wir haben mit unseren vielen Rosen bei allen Besuchern einen guten Eindruck hinterlassen", meinte Bernhard Dietz Senior. Robert Eiermann erwähnte die vielen Sorten und alten Rosen. Die seien schon immer in Birkach da gewesen und nicht erst zum Fest gepflanzt wurden.

Zweite Vorsitzende Heidi Waidhas ließ das gesamte Jahr 2019 Revue passieren. Dagegen gab es keine Einwände, ebenso wenig gegen das Protokoll der vorangegangenen Hauptversammlung, das Agnes Hümmer vortrug. Kassenführerin Klaudia Hellmuth hatte viel Positives zu berichten, was vor allem dem Rosentag zu verdanken war. Die Revisoren Roswitha Schmidt und Franz Hornung bescheinigten ihr eine ordentliche Bilanzbuchhaltung.

Dass es in Birkach einen blühenden Verein mit einer rosigen Zukunft gibt, wurde beim Punkt Neuaufnahmen deutlich: Amelie Giel, Sarah, André und Emilian Zimmermann sowie Stella Gruber schlossen sich den Gartenfreunden an. "Derzeit sind insgesamt 177 Erwachsene und davon 40 Kinder Mitglieder der Gartenfreunde Birkach", stellte Erika Elflein heraus. Wohlgemerkt: Das Dorf zählt nur knapp 275 Einwohner.

Davon zeigt sich auch Ebensfelds Dritte Bürgermeisterin Gabriele Böhmer beeindruckt. Sie lobte den Rosentag und würdigte die Verdienste aller Helfer, allen voran aus dem Vorstandsteam und dem Festausschuss. Danach stellte Nicole Eiermann das Jahresthema "Die Natur feiert ein Fest" der Kinder- und Jugendgruppe "Gartenzwergla" vor. Ein gemütliches Beisammensein schloss sich der Hauptversammlung an. mad