Strössendorf vor 13 Stunden

Michael Stromer informiert, wie man Blühflächen anlegt

Die Umweltstation des Landkreises bietet am Freitag, 28. Freitag, um 15 Uhr einen Praxiskurs zu Blühflächen in Gärten an. Für Neueinsteiger und "Profis" Der Kurs unter Leitung von Kreisfachberater Mic...