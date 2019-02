Michael Schmidt übernimmt Bereichsleitung

Seit 1. Februar steht der Forstbereich des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Kulmbach unter neuer Leitung. Die in Stadtsteinach angesiedelte forstliche Außenstelle ist für alle Fragen rund um den Wald in den Landkreisen Kulmbach und Kronach verantwortlich.

Auf den bisherigen Leiter, Forstdirektor Dirk Lüder, der nach zwei Jahren in Stadtsteinach an das AELF Tirschenreuth wechseln wird, folgt Forstdirektor Michael Schmidt. Staatsministerin Michaela Kaniber hat den 41-Jährigen vor wenigen Tagen zum neuen Bereichsleiter Forst bestellt.

Für den in Stadtsteinach aufgewachsenen Schmidt geht damit ein langjähriger Wunsch in Erfüllung. "Nach den vielen Jahren in München freue ich mich sehr, in die oberfränkische Heimat zurückzukehren und hier Verantwortung zu übernehmen." Er stammt aus einer alteingesessen Försterfamilie im Frankenwald: Bereits sein Vater hat im Raum Stadtsteinach über viele Jahrzehnte als Revierleiter gearbeitet. Der Urgroßvater war im nordöstlichen Landkreis Kronach aktiv.

Voller Terminkalender

Zum Forstbereich des AELF Kulmbach gehören etwa 65 Mitarbeiter. Sie betreuen Tausende Privatwaldbesitzer und viele Kommunen in beiden Landkreisen. Zudem ist der Bereich auch für den Waldnaturschutz, die Waldpädagogik und den Vollzug des Waldgesetzes zuständig. Auch die Aufsicht über den Staatswald gehört zu den Aufgaben. Wichtige Ansprechpartner sind die Revierleiter, die über beide Landkreise verteilt sind. "Ich werde versuchen, in den nächsten Wochen möglichst viele Akteure und Entscheidungsträger kennenzulernen und einen intensiven Kontakt aufzubauen. Mein Terminkalender ist jetzt schon voll. Wichtig ist es für mich schnell anzukommen", so Schmidt.

Schmidt war in den letzten beiden Jahren in der bayerischen Staatskanzlei in München tätig. Zuvor begleitete er über fünf Jahre hinweg verschiedene Positionen im Landwirtschaftsministerium und hat dabei vor allem die politische Spitze fachlich beraten. An der TU München hat Schmidt im Bereich der Klebstoffforschung promoviert. Seine Arbeiten wurden mit zwei Wissenschaftspreisen ausgezeichnet und fanden auch Eingang in die Praxis. red