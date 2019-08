Michael Schicker ist der neue Präsident des Lions-Clubs

Der Lions-Club Bayreuth-Kulmbach hat einen neuen Vorstand. Im feierlichen Rahmen übergab der scheidende Präsident Ingo Rausch die Amtskette an seinen Nachfolger Michael Schicker. Rausch blickte noch einmal auf ein ereignisreiches Jahr zurück und zeigte, dass die Unterstützung von Bedürftigen durch Serviceclubs nach wie vor in unserer Gesellschaft notwendig ist.

Schicker stellte sein Jahresprogramm vor. Im Mittelpunkt stehen wieder die Kulmbacher Ballnacht, die federführend mit den anderen Kulmbacher Service-Clubs vorbereitet wird, sowie der große Lions-Flohmarkt in der Bayreuther Rotmainhalle beziehungsweise der Medienflohmarkt mit Tombola im Rotmaincenter. Auch beim Bayreuther Bürgerfest wird der Lionsclub wieder mit einem Weinstand vertreten sein, bei dem die Verkaufserlöse einem guten Zweck zugute kommen.

Hilfe für Bedürftige

Schicker betonte, dass man auch weiter das SOS-Kinderhaus in Immenreuth unterstützen werde; allerdings werde der Club auch wieder größere Summen zur Verfügung stellen, wenn Menschen unverschuldet in Not gerieten oder Projekte aus der Region Unterstützung bräuchten.

Die erfolgreiche Arbeit des Lions-Hilfswerks werde damit fortgesetzt. red