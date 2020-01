Michael Schadeck nun an der Spitze der FC-Bayern-Fans

Neuwahlen standen im Mittelpunkt der Hauptversammlung des FC-Bayern-Fanclubs Hirschfeld. Dabei wurde Michael Schadeck einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er wolle die Mitglieder bei der Ausrichtung des Fanclubs einbinden. Sie sollen ihre Wünsche und Anregungen äußern, meinte der 27-Jährige. Außerdem bat er die Mitglieder, sich bereits Gedanken darüber zu machen, wie das 25-jährige Bestehen im Jahr 2022 gefeiert werden soll. Sein Ziel sei es, eine Persönlichkeit des FC Bayern zum Vereinsjubiläum nach Hirschfeld zu bringen.

In seinem Tätigkeitsbericht sprach der bisherige Vorsitzende Mario Stief vom Besuch des Auswärtsspiels des FC Bayern in Leipzig. Torwartlegende Jean-Marie Pfaff war der Stargast bei der 70-Jahr-Feier des FC Hirschfeld. Zudem berichtete Stief von der Teilnahme am Fußball-Hobbyturnier der Oberfrankenvereinigung Anfang 2020 in Weißenbrunn. Stolz sprach er davon, dass der FC-Bayern-Fanclub mit 133 Mitgliedern neben der Feuerwehr und dem FC Hirschfeld der drittstärkste Verein in der rund 430 Einwohner zählenden Gemeinde sei.

Verantwortungsbewusstsein

Bürgermeister Thomas Löffler freute sich darüber, dass beim FC-Bayern-Fanclub junge Menschen bereit seien, Verantwortung zu übernehmen.

Zustimmung fand die Anregung von Helmut Dietzel, zwei oder vier Dauerkarten zu erwerben und diese dann gegen Entgelt an Fanclub-Mitglieder während der Saison zu vergeben.

Die Neuwahlen hatten folgendes Ergebnis: Vorsitzender Michael Schadeck, Stellvertreter Nico Schirmer, Kassierer Andreas Förtsch und Schriftführer Mario Stief. vs