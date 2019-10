Michael Moosburger und Jürgen Bieberbach glänzen

Einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg von 5574:5375 feierte der PSV Franken Neustadt am 4. Spieltag der 2. Bundesliga Nord DCU. Die glänzend aufgelegten Michael Moosburger und Jürgen Bieberbach drückten dem Spiel ihren Stempel auf und zeigten sehr guten Kegelsport.

PSV Franken Neustadt - KV Bad Langensalza 5574:5375

Moosburger, der von Anfang an ins Spiel fand, hatte den stärksten Gastspieler Elstner (925) jederzeit im Griff und erspielte sich erstklassige 995 Kegel. Er holte damit 70 Kegel für sein Team. Sascha Hammer hatte zwei starke und zwei durchwachsene Serien, dennoch wies er den schwachen Schütz (835) in die Schranken und erspielte sich fehlerfreie 924 Kegel.

Somit führte der PSV Franken bereits zum Start mit unglaublichen 159 Holz und die Partie war somit entschieden. Die Mittelachse um Kapitän Jürgen Bieberbach und Bastian Bieberbach bekam es mit Marcel Keimling (874) und Rinaldo Schaller (875) zu tun. Jürgen Bieberbach erwischte einen grandiosen Start und erspielte sich bereits nach den ersten 100 Wurf mit 514 Kegel eine super Ausgangsposition. In der Folge konnte er das hohe Anfangsniveau nicht halten, dennoch standen starke 965 Holz am Totalisator.

Bastian Bieberbach spielte mit viel Spielwitz und guter Laune solide 911 Kegel. Infolge dessen stieg der Vorsprung auf 286 Kegel für die Franken. Im Schlusspaar der Franken lief wie immer das Lichtenfelser Duo Michael Lohrer und Jochen Geiger auf. Bei Lohrer platzt der Knoten einfach nicht. Was im Training funktioniert, will in den Punktspielen einfach nicht klappen. Er biss sich nach aussichtsloser Situation noch auf 870 Kegel, die natürlich seinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht werden.

Bei Geiger merkte man auch, dass die Partie längst entschieden war. Nach dem Motto "ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss" spielte er nach ausgeglichenen Serien 909 Kegel.

Bad Langensalza betrieb im Schlussakt noch Schadensbegrenzung und erzielte mit Zenker (923) und Backhaus (943) zwei gute Ergebnisse.

Stimmen zum Spiel:

Ulrich Bieberbach (Teammanager): Wir freuen uns über zwei Punkte, aber mit dem Leistung des Kollektivs können wir nicht zufrieden sein. Jetzt haben wir geschuldet vom Rückzug des Ohrdrufer KSV drei Auswärtsspiele in Folge. Es beginnen also die Wochen der Wahrheit. Wir haben unser Ziel fest im Visier.

Die Statistik

Ergebnisse: Michael Moosburger - Marcus Elstner 995 (261, 240, 238, 256):925; Sascha Hammer - Christopher Schütz 924 (213, 249, 216, 246) - 835; Jürgen Bieberbach - Marcel Keimling 965 (259, 255, 222, 229):874; Bastian Bieberbach - Rinaldo Schaller 911 (219, 224, 244, 224):875; Michael Lohrer - Heiko Zenker 870 (218, 202, 221, 229):923; Jochen Geiger Fabian Backhaus 909 (237, 222, 233, 217):943. - Volle: 3663:3591. - Abräumen: 1911:1784. - Fehler: 18:40. mo