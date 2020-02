Michael Linder will Bürgermeister werden

Zur Nominierungsversammlung für die Kommunalwahl hatte die Freie Liste Scheßlitz ihre Anhänger und Unterstützer in das Ristorante Da Peppo in Scheßlitz eingeladen. Der Wahlvorschlag für die Liste wurde einstimmig angenommen, heißt es in einer Pressemitteilung. Mit den Bewerbern aus den Ortsteilen und der Stadt Scheßlitz, die aus verschiedenen gesellschaftlichen und beruflichen Bereichen stammen, sei eine ausgewogene Gruppe aufgestellt worden.

Ihr Ziel ist, unabhängige und bürgernahe Kommunalpolitik ohne parteitaktische Zwänge zu gestalten. Für die Bürger die sachlich richtigen Entscheidungen zu treffen, ist das wichtigste Anliegen der Freien Liste.

Ebenso einstimmig wurde der amtierende Stadtrat Michael Lindner als Bürgermeisterkandidat nominiert. Der 45-jährige Diplom-Braumeister ist bereits seit zwölf Jahren Mitglied des Stadtrates und verfügt über die notwendige Erfahrung für das angestrebte Amt. Einen Generationenwechsel im Rathaus sieht er als notwendig an. Lindner kündigt an, die Verbesserung der Lebensqualität für alle Generationen in der Gemeinde in den Vordergrund stellen zu wollen. Sein Aufruf: "Es gibt viele Aufgaben, die erledigt werden müssen, wir haben aber auch viele Ideen, die angegangen werden sollten. Lasst uns miteinander beginnen." red