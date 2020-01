Michael Kolb siegt zum fünften Mal in Folge

Bei den Tischtennis-Vereinsmeisterschaften des DJK-SV Neufang wurde der Spitzenspieler der Bezirksligamannschaft, Michael Kolb, seiner Favoritenrolle einmal mehr gerecht. Bereits zum fünften Mal seit dem Jahr 2015 holte er sich den Titel im Einzel und auch im Doppel stand er zusammen mit Christopher Göppner auf dem Podest ganz oben. Im vergangenen Jahr musste er sich in dieser Disziplin noch mit dem vierten Rang zufrieden geben.

Am Start waren 15 Herren in zwei Gruppen. In der ersten Gruppe blieb der spätere Gewinner Michael Kolb ungeschlagen (6:0); Nico Trebes zog nur einmal den Kürzen (5:1). Auf der Strecke blieb der zum Favoritenkreis gehörende Manuel Gebhardt (4:2).

In der zweiten Gruppe gab es hinter dem Sieger Michael Beitzinger (6:1) einen erbitterten Kampf um den zweiten Platz, denn mit Sebastian Kotschenreuther, Bastian Kolb und Markus Hofmann waren drei Akteure punktgleich (je 4:3). Da Kotschenreuther und Hofmann zudem beim Satzverhältnis gleichauf lagen, musste der direkte Vergleich herangezogen werden. Hier hatte Kotschenreuther im Entscheidungssatz knapp die Oberhand behalten.

Im Halbfinale gewannen Michael Kolb gegen Kotschenreuther und Nico Trebes gegen Beitzinger. In der Begegnung um den dritten Platz zog Kotschenreuther gegen Beitzinger zwar zunächst den Kürzeren (9:11), doch dann führte er die Wende herbei (11:8, 11:4, 11:8).

Im Endspiel bestätigte Kolb zwar seine Spitzenposition unter den drei DJK-Herrenteams, doch zunächst musste er sich gegen Trebes mit 8:11 beugen. Trebes hatte sogar die 2:0-Führung auf dem Schläger, doch brachte er seinen 10:8-Vorsprung nicht ins Ziel (10:12). Damit hatte Kolb seinem Kontrahenten den Wind aus den Segeln genommen und fuhr schließlich mit einem 10:8 und 10:6 den Vereinsmeistertitel ein.

Unter den sieben Doppeln gab es ein hartes Ringen um den Sieg, denn drei Duos waren punktgleich, so dass beim ersten Platz das Satzverhältnis und beim zweiten Rang der direkte Vergleich den Ausschlag gab. Ergebnisse: 1. Michael Kolb/Christopher Göppner 5:1 Spiele/17:5 Sätze, 2. Sebastian Kotschenreuther/Roland Rehm 5:1/15:5, 3. Nico Trebes/Udo Trebes 5:1/16:6, 5. Manuel Gebhardt/Dominic Angles 3:3/9:13, 5. Markus Hofmann/Michael Schneider 2:4/8:13, 6. Bastian Kolb/Thomas Lindenberger 1:5/6:16, 7. Christian Stöcklein/Florian Fischer-Weiß 0:6/5:18.

Für die Neufanger Tischtennissportler gab es bei der Siegerehrung ein dickes Lob vom Vorsitzenden Bernd Haderlein. Mit drei Herrenmannschaften, wobei die "Erste" die Tabelle in der Bezirksliga anführt, und je einem Damen- sowie Jungenteam sei die Sparte mit insgesamt 35 spielberechtigten Akteuren bestens aufgestellt. Die Abteilung habe zunächst unter der Leitung von Rainer Kolb und jetzt von Sebastian Kotschenreuther eine prächtige Entwicklung genommen. hf