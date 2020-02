Michael Karmann tritt wieder an

Unter dem Motto "sichtbar - engagiert - authentisch" stelle die Wählergruppierung "Zum Wohle der Gemeinde" (ZWdG) einstimmig ihre Kandidaten zur anstehenden Kommunalwahl auf.

Die deutlich verjüngte Liste mit Bewerbern, die in vielen Bereichen des sozialen und öffentlichen Lebens vernetzt sind, versteht sich als Team, das gemeinsam seine Vorstellungen und Ziele für die Zukunft Buttenheims und aller Bürger umsetzen möchte. An der Spitze der ZWdG steht seit 2014 der amtierende Bürgermeister Michael Karmann. Er wurde für die kommende Legislaturperiode wieder einstimmig für das Amt des ersten Bürgermeisters nominiert.

Karmann verwies in seiner Bewerbungsrede auf die eindrucksvolle Leistungsbilanz der vergangenen sechs Jahre. So ging er neben dem erfolgreichen Breitbandprojekt auf die Errichtung des Gesundheitszentrums und den Neubau des Rathauses als hervorragend angenommenes Servicezentrum ein. Im sozialen Bereich etablierte sich zwischenzeitlich ein zweigruppiger Waldkindergarten. Die neue integrative Kindertagesstätte "Sternschnuppe" konnte im Herbst 2019 ihrer Bestimmung übergeben werden. Mit der Einführung des Bürger-Mobils und der Nachbarschaftshilfe wird generationenübergreifende Unterstützung geleistet. Durch den Bau wichtiger Geh-, Rad- und Wirtschaftswege wurden nicht nur umweltfreundliche und sichere Verbindungen hergestellt, sondern auch bestehende Lücken geschlossen. Dringend notwendige Straßeninfrastrukturmaßnahmen wurden in konstruktiver Zusammenarbeit mit der Regierung von Oberfranken, dem Staatlichen Bauamt und dem Landkreis Bamberg umgesetzt.

Doch bleiben für die Zukunft noch genügend Aufgaben zu bewältigen. So gilt es u. a., das Rathausumfeld attraktiv zu gestalten und einen neuen Bauhof zu realisieren. Das künftige Baugebiet am "Bamberger Weg" soll innovativ und energetisch nachhaltig gestaltet und für viele soziale Wohnformen geöffnet werden. Gleichzeitig werden die Bemühungen um Nachverdichtung ebenso intensiv wie bisher fortgesetzt. Darüber hinaus steht die Zertifizierung zur "Fair-Trade-Kommune" unter dem Motto "Buttenheim = bio+fair+regional" an. Buttenheims Dorfgarten soll eine Aufwertung zum Treffpunkt für alle Generationen erfahren. Ferner soll die Nachfrage nach öffentlichem WLAN aufgegriffen und dessen Etablierung vorangetrieben werden.

Michael Karmann versteht sich selbst als Teamplayer und so möchte er es auch in seiner zweiten Amtszeit halten. Sein Wunsch ist es, dass es in Zukunft in Buttenheim sowie in allen Ortsteilen weiter vorwärts geht. Dies kann nur in enger Zusammenarbeit mit allen im neu gewählten Marktgemeinderat vertretenen Parteien und Wählergruppen gelingen.