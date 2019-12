Michael-Jackson-Moves und Rollerfässla

Zahlreiche Mitglieder des Turnvereins Unterwallenstadt fanden sich in der voll besetzten Vereinsturnhalle zu einer vorweihnachtlichen Feier ein, wobei die Kinder und Jugendlichen die Veranstaltung mit Tanz- und Turnvorführungen wesentlich mitgestalteten.

Gleich zu Beginn beeindruckten die "Dancing Starlets" unter der Leitung von Marion Reinlein mit einem rasanten Showtanz nach einem aus vier Songs bestehenden Medley von Michael Jackson. Zuerst tanzten sie nach den beiden Superhits "Billie Jean" und "Beat it" aus dem 1983 erschienenen Erfolgsalbum "Thriller" und ließen sich dabei sowohl von den Tanzqualitäten als auch vom Outfit des 2009 verstorbenen begnadeten Sängers, Tänzers, Songwriters und Autors inspirieren. Die beiden folgenden Lieder hatten einen ernsteren, gesellschaftskritischen Hintergrund. So beschäftigte sich das Lied "They don't Care About Us" mit dem Thema Ungerechtigkeit, während Jackson mit der Popballade "Heal the World" einen eindringlichen Appell an die Weltbevölkerung richtete, die Welt zu heilen, um sie zu einem besseren Ort zu machen. Dies wollten die jungen Damen nicht nur durch ihre Tanzchoreographie, sondern auch durch die Präsentierung einer Weltkugel versinnbildlichen.

Roboter-Tanz

Die jungen Turnleiterinnen Katharina Lips, Clarissa Steiner, Pauline Heinze, Theresa Ney und Sandra Oppel hatten sich für den Auftritt der aus drei- bis sechsjährigen Kindern bestehenden Tanzgruppe mit dem Roboter-Tanz ein moderneres Stück ausgesucht. Nach der Melodie "Komm' wir geh'n wie ein Roboter durch die Welt" machten die Kinder mit einer aus einer Alufolie bestehenden Kopfbedeckung roboterhafte Bewegungen mit dem rechten und dem linken Fuß, dem rechten und dem linken Arm und Kopfdrehungen nach rechts und links. Die ebenfalls von den Turnleiterinnen betreuten fünf- bis achtjährigen Mitglieder der Kinderturngruppe traten als Turnzwerge in Erscheinung, die die Besucher mit vielfältigen Turnübungen am Boden erfreuten.

Die kleinsten Turner kugelten zur Freude des Publikums als "Rollerfässchen" über die Matte, machten einfache Sprünge oder krabbelten wie eine Spinne über den Boden. Die älteren Kinder zeigten mit Purzelbäumen, Standwaagen, Kerzen, Hock- und Grätschsprüngen, was sie in den Turnstunden alles gelernt hatten.

Schließlich erschien auch noch der Nikolaus, dessen Stimme derjenigen des Wanderwartes Günter Lutz doch recht ähnlich klang. Er lobte die Auftritte der "Dancing Starlets" beispielsweise am Korbmarkt und die gute Beteiligung beim Kindertanzen und -turnen. Natürlich hatte er auch für alle Geschenke dabei. thi