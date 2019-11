Michael Hirte kommt

Kaum einer verzaubert mit der Mundharmonika so wie der gebürtige Spremberger Michael Hirte. Ihm ist etwas vergönnt, was nicht viele von sich behaupten dürfen: Michael Hirte berührt und bewegt die Menschen gleichermaßen durch seine liebenswerte Art, künstlerische Virtuosität und sein außergewöhnliches Gespür für Stimmungen und Gefühle. Am Sonntag, 29. Dezember, um 15 Uhr ist Michael Hirte mit Live-Band und Gastsängerin Simone Oberstein im Kronacher Schützenhaus zu erleben.

Das erste "Supertalent" von 2008 ist der Nahbare, der Kumpel, der etwas Schüchterne, der auf dem Boden Gebliebene, der Mann mit der Mundharmonika. Im vergangenen Jahr veröfffentlichte er sein zweites Weihnachtsalbum "Frohe Weihnachten mit Michael Hirte". Mit den wundervollen Liedern war der Ausnahme-Instrumentalist sehr erfolgreich bundesweit unterwegs und hat damit viele Menschen auf das Fest der Liebe eingestimmt.

Begleitet wird Michael Hirte wieder von seiner langjährigen Live-Band, die ihm nicht nur auf der Bühne den Rücken stärkt. Unterstützt werden sie außerdem noch durch die charmante Sängerin Simone Oberstein aus Düren. Gemeinsam mit Michael Hirte bestreitet sie musikalisch das unter dem Motto "Ave Maria für die Seele" stehende Programm. Mit bewegenden Eigenkompositionen und berührenden Interpretationen klassischer

Melodien, Schlager und Evergreens entführt Michael Hirte seien Zuhörer mit seinem zweistündigen Konzert-Programm aus dem stressigen Alltag in die Welt der Träume.

Tickets im Vorverkauf gibt es ab 39,90 Euro unter anderem im Schützenhaus (Tel. 09261/53332), im Bestell-Shop Andreas-Limmer-Straße 14, in Neukenroth in der Bäckerei Nickol, in Küps bei Getränke Ultsch sowie an allen bekannten Vorverkaufssstellen. red