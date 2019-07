Michael Heger wird neuer Tourismusdirektor

Michael Heger heißt der zukünftige neue Leiter des Bamberg Tourismus & Kongress Service (TKS). Der 48-Jährige arbeitet seit 2005 als Teamleiter Marketing beim TKS und tritt nun die Nachfolge von Andreas Christel an, der sich zum Ende des Jahres nach 17 Jahren an der Spitze des TKS in den Ruhestand verabschiedet.

Michael Heger war nach seinem Studium der Politikwissenschaft in Bamberg und Marburg zunächst bei der Deutschen Zentrale für Tourismus in Frankfurt am Main tätig. Danach arbeitete er fünf Jahre bei der Diakonie Neuendettelsau in Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. Ende 2004 zog es den gebürtigen Münchner in seine Studienstadt zurück. In seiner neuen Funktion als Tourismusdirektor möchte Heger sowohl den Bürgern Bambergs als auch den Besuchern gerecht werden.

Stadtleben im Blick

"Neben dem klassischen Destinationsmarketing möchte ich mein Augenmerk verstärkt auf eine nachhaltige Weiterentwicklung des Tourismus in unserer Stadt legen. Ich bin leidenschaftlicher Touristiker und halte das Reisen für ein elementares, auch völkerverbindendes Bedürfnis des heutigen Menschen - und als Wirtschaftsfaktor stärkt der Tourismus zweifellos den regionalen Arbeitsmarkt. Aber wir müssen bei dem, was wir tun, immer wieder die Auswirkungen des Tourismus auf das Stadtleben im Blick haben", so Michael Heger in der Pressemitteilung der Stadt. red