Michael Heger liest

Michael Heger hält am Donnerstag, 21. November, anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Bücherei St. Urban eine Benefizlesung aus seinem Buch "1919 - Es ist doch eine neue Zeit jetzt". Beginn ist um 19 Uhr in der Bücherei St. Urban, Babenbergerring 26.

April 1919: Die bayerische Regierung flieht vor der Revolution in München nach Bamberg - verfolgt von einer Gruppe rechter Verschwörer mit Attentatsplänen. Im Gefolge der Ministerien erkennt der Brauer Gustav Grüner den Hauptmann, der ihm und seinen Kameraden die Jahre an der Front zur Hölle gemacht hat. Ihr einstiger Schwur, ihren Peiniger zur Rechenschaft zu ziehen, führt die Freunde wieder nach Bamberg. Die Geschichte gipfelt in einem furiosen Finale. Der Eintritt ist frei. red