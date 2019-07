Michael Geitner zu Gast in Schammelsdorf

Michael

Geitner, Pferdetrainer - Buchautor und Entwickler der innovativen Konzepte "Be strict", "Dual-Aktivierung" oder "Equikinetik" - kommt auf Einladung der Vereinigung der Freizeitreiter und -fahrer (VFD), Kreisverband Bamberg, nach Schammelsdorf. Am Freitag, 5. Juli, hält er auf dem Gelände des Freizeitreitstalls auf unterhaltsame Weise den Pferdefreunden mit seiner Comedy-Show "Equinight - Pferdemenschen, normal san wir ned!" den Spiegel vor. Einlass ist ab 19 Uhr. Am Samstag, 6. Juli, geht es mit dem Wissenstag "Equiday" weiter. Michael Geitner und seine Trainer-Kollegin Alexandra Schmid demonstrieren verschiedene Trainings- und Kommunikationsmethoden direkt am Pferd. Beginn der ganztägigen Veranstaltung ist um 9 Uhr. Für beide Veranstaltungen sind einige Restkarten an der Tageskasse erhältlich. red