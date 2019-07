Michael Frankenberger ist Schützenkönig

In diesem Jahr konnte Michael Frankenberger ganz entspannt zum Hauptschießen gehen. Ohne Druck hat der amtierende Schützenkönig aus 2018 mit dem Luftgewehr geschossen - und gut getroffen. Frankenberger ist durch seine drei guten Schuss auf die Königsscheibe zum zweiten Mal in Folge Schützenkönig geworden.

Doch das war und ist nicht die einzige Freude im Hause Frankenberger. Denn Michael Frankenbergers Vater Rainer ist in diesem Jahr Bürgerschützenkönig geworden. Insgesamt 93 Starts waren beim Bürgerschießen zu verzeichnen. Dabei geht es nicht nur um die Einzelleistungen. Viele Thurnauer treten auch in Gruppen an.

In der Einzelwertung landete Thomas Schmitt auf Rang 2. Fritz Lambrou, der selbst auch schon Bürgerkönig war, landete diesmal auf dem dritten Platz. In der Serie siegte Tobias Haase (90,9 Ringe), gefolgt von Rainer Frankenberger (89,9 Ringe) und Lars Hofmann (89,7 Ringe). Die Jugend-Serie führte Norvin Werner an. Zweiter wurde Paul Aichberger, dritte Felina Rach. In der Mannschaftswertung der Damen siegte das Team Maxistraße, gefolgt vom Team "Schüleraustausch Bursa" und dem Gartenbauverein Thurnau. Bei der Teamwertung der Herren konnte sich ebenfalls die Maxistraße durchsetzen. Zweiter wurden die Herren der Firma Schwender und dritte die CSU Thurnau.

Bei der Preisscheibe gewann Tobias Haase, gefolgt von Roland Felbinger und Matthias Friedrich.

Beim Jugendkönig-Schießen siegte Yannis Förstel, gefolgt von Lukas Weibbrecht und Mikail Hartan. Beim Kampf um die Ehre des Schützenkönigs wurde Michael Frankenberger verfolgt von Reiner Aepfelbach, der die Krone vor vier Jahren trug, und Udo Pausch. Schülerschützenkönig wurde Paul Aichberger. Katharina Müller-Sanke