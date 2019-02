Michael Erhart feiert sein Priesterjubiläum

Unter der Leitung von Sabine Zimmer trafen sich die Mitglieder des Pfarrgemeinderats in Zeil zu ihrer ersten Sitzung im neuen Jahr. Vom Pastoralteam war Norbert Zettelmeier dabei. Kirchenpfleger Dieter Köpf informierte über Wissenswertes aus der Kirchenverwaltung. Norbert Zettelmeier erklärte, dass die vom Bistum geplante weitere Zusammenlegung von Pfarreien in der Planungsphase sei. So konnte das Gremium die Arbeiten und Einsätze für die heuer geplanten Angebote organisieren. Einschneidende Veränderungen gibt es also vorerst noch nicht. Neben den Terminen für Familiengottesdienste, Kirchenkaffee und Kirchenkino, stand besonders der 20. Februar im Mittelpunkt.

20 Jahre Priester

An diesem Tag feiert Pfarrer Michael Erhart um 10 Uhr am Zeiler Käppele das 20. Jubiläum seiner Priesterweihe mit einem Dankgottesdienst. Hauptzelebrant ist Pfarrer Stefan Mai aus Gerolzhofen, der vor 20 Jahren sein Heimatpfarrer war und ihn prägte. Alle Gläubigen sind eingeladen. Pfarrer i. R. Reiner Fries feiert 75.Geburtstag beim 18 Uhr-Gottesdienst am Sonntag, 17. Februar.

In der Fastenzeit finden in der Pfarreiengemeinschaft Kreuzwegandachten und an den Fastensonntagen besonders gestaltete Andachten mit Fastenpredigten statt. Ferner gibt es eine ökumenische Predigtreihe, bei der Pfarrer Michael Erhart, Diakon Bernhard Trunk und Pfarrer Hans-Christian Neiber in der katholischen und evangelischen Kirche predigen. Die Termine und Themen: 1.: "m/w/d - alles eins und gleich in Christus?! Paulus und der Brief an die Galater" (Hans-Christian Neiber) am Samstag, 16. März, 18.30 Uhr, in Sand und Sonntag, 17. März, 10 Uhr, in Zeil. 2. "Das Vermächtnis des Paulus - der Brief an die Römer" (Michael Erhart) am Sonntag, 24. März, 9.30 Uhr, Himmelfahrtskirche Zeil, und Sonntag, 24. März, 18 Uhr, Käppele. 3. "Liebe und Verständnis - die Briefe an die Korinther" (Bernhard Trunk) am Sonntag, 31. März, 8.30 Uhr, Krum und Sonntag, 31. März, 10 Uhr, Ziegelanger. Am Sonntag 7. April, wird nach dem Gottesdienst ein Fastenessen im Pfarrsaal angeboten. Der Gottesdienst am Ostersonntag beginnt um 5 Uhr am Osterfeuer. Zu diesem Festgottesdienst sind heuer die Gläubigen aus Sand eingeladen, deren Pfarrkirche gerade renoviert wird. Das Osterfrühstück nach dem Gottesdienst findet im Rudolf-Winkler-Haus statt. Der ökumenische Emmausgang am Ostermontag geht von der evangelischen zur katholischen Kirche, wo ein kleiner Umtrunk angeboten wird. Zum Motorrad-Gottesdienst mit dem Thema "Aufstehn - weitergehn" sind die Gläubigen am 5. Mai am Schulring eingeladen. Am gleichen Tag findet um 15 Uhr am Zeiler Käppele das Mariensingen statt. Im Rückblick schauten die Pfarrgemeinderäte nicht nur auf die Gottesdienstangebote zurück. Christa Schlegelmilch berichtete von den Besuchen der über 80-Jährigen in der Adventszeit, und Irene Düring informierte über die Arbeit des Krankenhausbesuchsdienstes. Die acht Personen könnten Verstärkung gebrauchen. Die Jugend informierte, dass bei der Sternsingeraktion 8700 Euro gesammelt wurden. Kirchenpfleger Dieter Köpf gab bekannt, dass sich die neue Kirchenverwaltung aus ihm, Kirchenrechner Gerhard Hinterleitner und Michael Brand, Martin Schlegelmilch, Margit Stadler und Harald Howanski zusammenstellt. Im März ist Arbeitssitzung. An der Annakapelle müssen Sicherungsmaßnahmen am Dach erfolgen. Im hinteren Teil der Pfarrkirche soll ein zusätzlicher Gebetsraum geschaffen werden. Dann ging es um die Dienste, die in der Pfarrei ehrenamtlich geleistet werden.