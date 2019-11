Mia Pittroff über wahre Schönheit

Am Samstag, 9. November, 20 Uhr, ist Mia Pittroff mit ihrem Programm "Wahre Schönheit kommt beim Dimmen" im Jungen Theater Forchheim zu Gast. Wie erklärt man einem fünfjährigen Kind, dass es auf einem Park-und-Ride-Parkplatz keine Ponys gibt? Und warum sind junge Eltern auf dem Weg in den Zoo aufwendiger ausgerüstet als Reinhold Messner auf dem Weg zum Nanga Parbat? Die gebürtige Fränkin schnappt ihre treffsicheren Beobachtungen und Pointen immer da auf, wo sie sich gerade bewegt: zwischen Provinz und Großstadt, Dialekt und Hochdeutsch, zwischen Kindern und Karriere und nicht zuletzt zwischen den Jahren. Die Wahlberlinerin lässt sich nicht verorten und in keine Kabarett- oder Comedy-Schublade stecken. Preise: 18 Euro, ermäßigt 15 Euro; Vorverkauf im FT-Servicepoint/Tabakladen Hocke, Hauptstraße 30, Telefon 09191/60106 sowie unter tickets.infranken.de. red