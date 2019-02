Mia Hahnlein las am schönsten

christiane Reuther "Ich lese sehr viel und sehr gerne", sagt Mia Hahnlein. Die elfjährige Leseratte aus Untermerzbach ist die Siegerin auf Landkreisebene beim 60. Vorlesewettbewerb des Börsenvereins des deutschen Buchhandels. Auf Kreisebene hat die Schülerin, die die sechste Klasse am Friedrich-Rückert-Gymnasium in Ebern besucht, jetzt den ersten Preis gewonnen. "Die Auswahl war nicht einfach", sagte die Leiterin des Bibliothekszentrums (Biz) in Haßfurt, Annelie Ebert, bei der Preisverleihung in den Räumen des Bibliotheks- und Informationszentrum am Marktplatz in Haßfurt. Das Biz richtete den Kreisentscheid aus.

Angetreten zum Kreisentscheid waren die Schulsieger. Das sind allesamt Sechstklässler. Elf Buben und Mädchen lasen unter anderem Texte aus ihrem Lieblingsbuch vor. Die fünfköpfige Jury, bestehend aus Andrea Bols (Stadtbücherei Ebern), Karin Eder (Gemeindebücherei in Untermerzbach), Hildegund Fischer-Giebfried (Stadtbücherei in Hofheim), Claudia Schmidt (Schulamtsdirektorin) und Rita Simon (Stadtbibliothek in Zeil), bewertete die Beiträge.

Nach zwei spannenden Lese-runden stand die Entscheidung der Jury dann fest: Mia Hahnlein wurde Kreissiegerin und wird den Landkreis Haßberge beim Bezirksentscheid im April vertreten. Die Schülerin hatte zuvor ihr Lampenfieber und die Aufregung bezwungen und aus ihrem Buch mit dem Titel "Das Jahr, nachdem die Welt stehen-blieb" von Claire Furniss spannend vorgelesen. Claire Furniss bezeichnete Mia nicht gerade als ihre Lieblingsautorin. Das sei vielmehr Nina Blazon. Von ihr hat sie bereits im schulinternen Wettbewerb vorgelesen.

Auch dicke Wälzer

Mia liest oftmals mehrere Bücher parallel und bevorzugt auch dicke Wälzer. Für den Kreisentscheid hat sie sich das Buch selbst ausgesucht und Passagen daraus vorgelesen. "Es musste ein Buch sein, aus dem Mia noch nicht vorgelesen hat", erklärte Mama Ulrike, die die Leidenschaft fürs Lesen bei ihrer Tochter schon in jungen Jahren weckte: "Im Baby- und Kleinkindalter habe ich meiner Tochter immer viel vorgelesen."

Mit dem Zitat von Astrid Lindgren: "Lesen ist ein grenzenloses Abenteuer der Kindheit", drückte Landrat Schneider der Siegerin die Daumen. Und er lobte alle Schüler, die am Wettbewerb teilnahmen. "Ihr seid alle Sieger", sagte der Landrat und sprach seinen Glückwunsch aus.

Im April wird Mia Hahnlein zum Wettstreit auf Bezirksebene von Unterfranken eingeladen, um dann hoffentlich auch zum Wettbewerb auf Landesebene in Bayern zu kommen. Und im Sommer geht der Wettbewerb weiter bis zur Bundesebene. Die Finalisten beim 60. Wettbewerb werden nach Berlin eingeladen.

Die weiteren Teilnehmer

Alle Teilnehmer am Kreisentscheid wurden mit einem Buchpreis und einer Urkunde ausgezeichnet. Intern hat das Biz noch die Plätze zwei und drei vergeben. Diese erhielten Milka Pejic von der Albrecht-Dürer-Mittelschule in Haßfurt, die sich für das Buch "Wie eine Nuss mein Leben auf den Kopf stellte" von Alexa Hennig von Lange entschied, und Elisa Hopperdietzel, (Regiomontanus-Gymnasium in Haßfurt), die aus dem Buch von Andreas Steinhöfel, "Rico, Oskar und das Herzgebreche", las.

Als weitere Teilnehmer beim Vorlesewettbewerb sind folgende Schulsieger angetreten: Ajilina Berisha (Mittelschule Hofheim), Amelie Kandziora (Jakob-Curio-Realschule in Hofheim), Andreas Berninger (Wallburg-Realschule in Eltmann), Ariana Rossol (Dreiberg-Schule Knetzgau), Georg Vogt (Dr.-Auguste-Kirchner-Realschule Haßfurt), Kay Johanna Geropp (Freie Waldorfschule in den Mainauen in Haßfurt), Matheo Büttner (Mittelschule Ebern) sowie Noel Leon Denk von der Dr.-Ernst-Schmidt-Realschule Ebern).