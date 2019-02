Zahlreiche Gäste kamen zum Jubiläumskonzert des Musik- und Gesangvereines Pettstadt teil, der sein 40-jähriges Bestehen feiert. Der Einladung gefolgt waren auch Bundesehrendirigent Ernst Oestreicher und der Ehrendirigent des MGV Pettstadt, Alfred Kotschenreuther. Dem damaligen Lehrer für Latein und Sport am FLG, der selbst aus einer sehr musikalischen Familie stammt, fehlte seinerzeit an seinem neuen Wohnort Pettstadt ein entsprechender Wirkungskreis. Kurz entschlossen warb er deshalb bei Kindern und Jugendlichen dafür, ein Instrument zu lernen und gemeinsam Musik zu machen: Die Jugendblaskapelle Pettstadt war geboren. Und wie Bürgermeister Jochen Hack in seiner Laudatio augenzwinkernd feststellte, kam neben dem gemeinsamen Musizieren auch der Spaß nicht zu kurz.

Unter der Leitung von Alfred Kotschenreuther wurde bereits fünf Jahre nach der Gründung das erste Wertungsspiel (Unterstufe) bestritten, und er initiierte die Partnerschaft mit der Musikschule Fonyod am Plattensee in Ungarn. Ein besonderer Höhepunkt war 1990 die Teilnahme am Faschingszug in Düsseldorf, der wegen eines Orkans von Februar in den Mai verschoben wurde.

1994 übernahm Christine Schrauder das Dirigat für sechs Jahre, unter ihrer musikalischen Leitung wurde die Jugendblaskapelle zur Blaskapelle Pettstadt.

Während Ehrendirigent Kotschenreuther immer noch an der Tuba die Nachwuchsmusiker im Vororchester des Musik- und Gesangvereins Pettstadt unterstützt, spielt Gründungsmitglied Christine Schrauder seit nunmehr 40 Jahren aktiv in der Blaskapelle, die sich mittlerweile bei konzertanten Auftritten Symphonisches Blasorchester Pettstadt nennen darf. Auch sie frönt ihrem Hobby mit Leidenschaft und spielt neben ihrer Klarinette im Hauptorchester gleich mehrere weitere Instrumente im Vororchester. red