MGV Lyra sucht Nachwuchs

Bei der Mitgliederversammlung des MGV Lyra Viereth e. V. berichtete Erster Vorsitzender Georg Then von vielfältigen Auftritten des Kirchenchores sowie von sonstigen kulturellen Veranstaltungen, die das öffentliche Leben in Viereth bereichert hätten. Darüber hinaus sei der Vorstand mit Gratulationen bei Vereins- und Jubiläen von Mitgliedern seinen gesellschaftlichen und satzungsmäßigen Verpflichtungen gerecht geworden. Auch bei der Organisation von Veranstaltungen der Ortsvereine seien Vereinsmitglieder rege beteiligt gewesen.

Ab den Sommerferien 2018 fanden unter Leitung des Trunstadter Chorleiters Frank Wilke Singproben mit Kindern aus Viereth und Trunstadt statt. Aufgrund nachlassender Beteiligung konnte der Kinderchor vorläufig nur bis Ende März 2019 geführt werden.

Chorleiterin Helga Weber zeigt sich in ihrem schriftlich vorliegenden Bericht erfreut über die durch die Einzelstimmbildungen verbesserte Qualität des Kirchenchores sowie über die Beteiligung der mitwirkenden Solisten und Gäste am Weihnachtskonzert. Zur Nacht der Lichter hätte sie sich einen besseren Besuch gewünscht. Für die Zukunft regt sie mehr Werbung im Bekannten- und Familienkreis an. Außerdem lobte sie die gute Akustik im gelungenen und top ausgestatteten neuen "Zuhause" im Vereinshaus. Sie und der ganze Kirchenchor würden sich natürlich über noch mehr Nachwuchs in allen Stimmen freuen. Momentan herrsche dringender Bedarf an Sopran- und Alt-Stimmen. Alle stimmbegeisterten Sänger können jeden Mittwoch um 19 Uhr zu den Singproben im Vereinsheim vorbeikommen.

Der Kassenbericht verwies auf einen beträchtlichen Zuwachs, der vor allem auf die gute Spendenaktion der einheimischen Sponsoren zurückzuführen ist.

Bei der Beratung des Jahresprogramms 2019 wurden unter anderem wieder die Nacht der Lichter, das Singen beim Festgottesdienst am Ostersonntag und beim Kirchweihfestgottesdienst, beim Festgottesdienst zur Einweihung des Vereinshauses und des Dorfplatzes und beim Weihnachtskonzert in der Pfarrkirche bekanntgemacht. Auch ist wieder ein humoristischer Abend mit Wilhelm Wolpert im Oktober im Pfarrsaal geplant.

Selbstverständlich würden Vereinsmitglieder auch wieder bei den Veranstaltungen der Ortsvereine mitwirken. Und bei genügend Beteiligung soll auch an Jubiläen auswärtiger Vereine mit Fahnenabordnung und dem Kirchenchor teilgenommen werden. Andreas Dremel