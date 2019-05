MGH Strullendorf besteht seit elf Jahren

Das Mehrgenerationenhaus (MGH) Strullendorf feiert am Freitag, 24. Mai, ab 15 Uhr im Gebäude am Kachelmannplatz 12 sein elfjähriges Bestehen. Die Feier der Generationen steht unter dem Motto "Elf Jahre MGH in Strullendorf". Die Musikschule Strullendorf übernimmt die musikalische Umrahmung. Für Abwechslung sorgen tänzerische Showeinlagen von der Rueda-Gruppe sowie von den Zumba-Kids. Zudem gestaltet die Jugendarbeit von JAM ein Kinderprogramm. Die Bewirtung übernehmen der Elternbeirat des Awo-Kinderhauses "Sonnenschein" sowie Ehrenamtliche mehrerer Organisationen. red