MGF siegt bei bei Finanzquiz

Beim European Money Quiz hat die Klasse 10b des MGF mit ihrer Wirtschafts- und Rechtslehrerin Karin Zwing das Deutschlandfinale gewonnen und darf somit Deutschland beim Europafinale am 6. und 7. Mai in Brüssel mit zwei Schülern vertreten.

Bei diesem Quiz handelt es sich um einem internationalen Wettbewerb für Schüler von 13 bis 15 Jahren in 30 Ländern, der zur Verbesserung der Finanzkompetenz von Jugendlichen beitragen soll und vom Bankenverband in Deutschland ausgerichtet wird.

Der Wettbewerb beinhaltet Fragen aus dem Bereich Wirtschaft, Mathematik und digitale Sicherheit; er wird per Livestream zeitgleich für alle angemeldeten Klassen durchgeführt.

Alle Schüler der Klasse versuchen, die Fragen zu beantworten, ein Schüler am Computer muss so schnell wie möglich die richtige Antwort über die Lernplattform Kahoot eingeben. So erfahren alle Teilnehmer sofort nach der Eingabe, ob ihre Antwort richtig war und ihre momentane Platzierung.

Spontaner Jubel

Nach Beendigung des Wettbewerbs konnten die MGF-Zehntklässler deshalb sofort über ihren Sieg jubeln, aber noch gar nicht glauben, dass sie wirklich Sieger in Deutschland geworden sind. Das Gewinnerteam des Europa-Finales in Brüssel erhält einen Preis für seine ganze Klasse. red