MGF in Informatik top

21 Schüler haben am MGF hervorragende Leistungen beim bundesweiten Wettbewerb "Informatik-Biber" erzielt. Dafür mussten sie 15 "Knobelaufgaben" innerhalb von 40 Minuten alleine oder im Zweierteam lösen.

Die Schüler haben durch logisches, strukturiertes und problemlösendes Denken die Aufgaben souverän gelöst.

Einen ersten Preis in den Stufen 5 und 6 erhielten Hannah Roßmerkel und Magdalena Stephanie Weiß, der ersten Preis in den Stufen 9 und 10 Tobias Brand, Justin Harkebusch, Paul Deichsel und Mika Stübinger.

Über einen zweiten Preis in den Stufen 5 und 6 durften sich Max Bayerlein und Dorian Stojek im Team sowie Paul Spörrer und Anna Lena Böhner freuen. Zweiter Preise in den Stufen 7 und 8 schafften Jonathan Lormes und Tobias Grampp sowie Bastian Breitenfelder und Jonas Warwel im Team, zweite Preise in den Stufen 9 und 10 Fabian Ruff, Huseyn Abbas, Jan Nußgräber, Aaron Rieß, Leonie Tulke sowie Andreas Buchmann und Bruck Brückner im Team.

Das MGF ging mit 281 Teilnehmern an den Start. In ganz Deutschland beteiligten sich 373 406 Jugendliche. red