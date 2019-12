MGF feiert große Erfolge in der Lego League

Das wochenlange Tüfteln hat sich gelohnt: Beim zehnten Regionalwettbewerb der First Lego League in Kulmbach errang das Team MGF-Droids 1 einen hervorragenden zweiten Platz im Roboterwettbewerb und den Jury-Award für das beste Durchhaltevermögen.

Seit Beginn des Schuljahres haben die 13 Gymnasiasten des Wahlunterrichts Robotik am MGF in zwei Teams zielstrebig an der Lösung der Aufgaben gearbeitet. Sie standen heuer unter dem Motto "City Shaper" und beschäftigten sich mit architektonischen Verbesserungen im öffentlichen Raum.

Am Regionalwettbewerb, der nach dem Auszug des Jugendzentrums aus der Alten Spinnerei erstmals am MGF-Gymnasium stattfand, traten zwölf Teams aus Kulmbach, Coburg, Bayreuth und Kronach in den Disziplinen "Robot Game", "Robot Design", "Teamtest" und "Forschungspräsentation" gegeneinander an und mussten sich vor den Juroren behaupten. Gesamtsieger und damit teilnahmeberechtigt am europäischen Halbfinale wurde das Team LEGOminati aus Bayreuth.

Das Team der MGF-Droids 1, bestehend aus Hannes Koch (8a), Niklas Ruf (9a), Simon Herold (9b) und Jonathan Lormes (8a), musste sich im Finale nur knapp geschlagen geben.

Gleichzeitig fand in der von Philipp Schleiffer und Wolfgang Lormes organisierten Veranstaltung der Nachwuchswettbewerb "FLL Junior" für Grundschüler statt.

Hier zeigten Kinder aus Mainleus, Mangersreuth und Melkendorf, was sie zum Thema "Boom Town Build" erarbeitet hatten. red