MGC in Mitterteich

Das oberpfälzische Mitterteich ist am Sonntag Austragungsort des letzten Spieltags in der Minigolf-Landesliga Nord-Ost. Die teilweise recht anspruchsvolle, jedoch sehr gut bespielbare Betonanlage lässt hervorragende Rundenergebnisse zu. Das Turnier über drei Spielrunden soll für das Seniorenteam des MGC Bamberg gleichzeitig eine Art Generalprobe für das in zwei Wochen im heimischen Jahnpark stattfindende Aufstiegsturnier zur Senioren-Bayernliga sein. wosch