Mexikanische Nacht und 40-jähriges Bestehen

"Fiesta Mexicana" heißt es am Freitag, 19. Juli, ab 19 Uhr bei den Blumen- und Gartenfreunden Unterbrunn. Geboten werden mexikanische Spezialitäten, eine Cocktailbar, ein Pool sowie ein Sandstrand. Der Eintritt ist frei. Am Sonntag, 21. Juli, findet ein Fest zum 40-jährigen Bestehen der Blumen- und Gartenfreunde sowie zum 20-jährigen Bestehen der "Schleiereulen" statt. Beginn am Festplatz an der Dreschhalle ist um 9.30 Uhr mit einem Wortgottesdienst. Es schließt sich ein Frühschoppen mit Ehrungen an. Ab 12 Uhr wird ein Kümmelbraten mit Kloß und Sauerkraut angeboten. Ab 14 Uhr kommen die jungen Festbesucher bei einem Spiel-Parcours, einer Hüpfburg, Kinderschminken sowie Pool und Sandstrand voll auf ihre Kosten. Ab 16 Uhr werden diverse Brotzeiten, Chicken Nuggets, Pommes sowie Grillspezialitäten angeboten. Ganztägig gibt es selbst gebackene Kuchen und Torten. red