Meußgeyer Fraktionschef

Der künftige Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion heißt Matthias Meußgeyer. Der 51-jährige Sozialpädagoge wurde einstimmig zum Nachfolger von Ingo Lehmann gewählt, der am 1. Mai das Amt des Oberbürgermeisters übernehmen wird. Stellvertretender Fraktionschef wird Hans Werther sein. Meußgeyer dankte für das in ihn gesetzte Vertrauen. Er lege viel Wert auf einen neuen Stil im Stadtrat: "Er muss wieder lernen, partnerschaftlich und über die Fraktionsgrenzen hinweg zum Wohle aller Menschen in Kulmbach zu arbeiten. Reine Blockbildungen sollten der Vergangenheit angehören. Gute Ideen müssen umgesetzt werden, egal, von wem sie kommen", so Meußgeyer. red