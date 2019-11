Meuchelmord und Likör

Auf besonders spannende und unterhaltsame schauspielerische Leistungen dürfen sich am Samstag, 7. Dezember, um 20 Uhr die Besucher bei der Veranstaltung "Meuchelmord und Lavendellikör" in der Nüdlinger Gemeindebücherei freuen. In der Reihe "Kultur Mittendrin" werden die beiden Akteure Eleonore Daniel und Jürgen Wegscheider das Thema von allen Seiten beleuchten.

Was passiert, wenn Schlagerstar Heino einen Mörder zur Strecke bringt? Dieses und andere Geheimnisse lüften die Schauspieler Eleonore Daniel und Jürgen Wegscheider. Sie spielen und lesen kulinarische Mordgeschichten. Sie sind böse, witzig, spannend und skurril. Das Team der Gemeindebücherei reicht Glühwein. ksta