Muggendorf vor 17 Stunden

Wirtschaft

Metzgerei Wehrfitz wird mit bayerischem Qualitätssiegel ausgezeichnet

Die Muggendorfer Metzgerei Wehrfritz, die auch eine Filiale in Pottenstein betreibt, ist nicht nur die einzige Metzgerei in der Fränkischen Schweiz, in der es "Wienerla" sowohl zu essen als auch zu tr...