Metzger übernimmt beim Rotary-Club Aischgrund

Zur Jahresmitte wechseln traditionell die Ämter in den Rotary-Clubs. Im Aischgründer Rotary-Club übernimmt der Apotheker Bernhard Metzger als Präsident den Clubvorsitz. Von seinem Vorgänger Peter Schneider wurden ihm die Amtsgeschäfte übertragen.

Der Kieferchirurg Schneider blickte dabei auf ein erfolgreiches Jahr zurück, in dem viele soziale und kulturelle Projekte durchgeführt werden konnten. So wurde in Kolumbien in einem Armenviertel mit den finanziellen Mitteln des Clubs eine Bäckerei aufgebaut, die nach dem Motto der "Hilfe zur Selbsthilfe" dort die Versorgung mit Brot und anderen Grundnahrungsmitteln sicherstellt. Im Kongo wurde ein Waisenhaus und in Nigeria ein Projekt zur Familienplanung unterstützt.

In der hiesigen Region wurden verschiedene Therapieeinrichtungen, Hospize und Schulen finanziell gefördert und für sozial engagierte Schüler wurden Sozialpreise ausgelobt. Aktiv unterstützt wurde auch die Jugendarbeit durch die internationalen Schüleraustausche. Als kulturelle Höhepunkte des Clublebens blickte Schneider auf die Lesung der Bestsellerin Tanja Kinkel und auf den Diskussionsabend mit dem renommierten Filmemacher Hans W. Geißendörfer zurück. red