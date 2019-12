Mettenamt und Stephanusfest

Am Dienstag, 24. Dezember wird in der Gügelkirche, Pfarrei Scheßlitz, das Mettenamt zum Hochfest der Geburt Christi gefeiert. Der Festgottesdienst beginnt um 18 Uhr. Am Donnerstag, 26. Dezember, dem Fest des heiligen Stephanus, findet um 15 Uhr zu Ehren des Heiligen ein festlicher Gottesdienst in der Gügelkirche statt. red