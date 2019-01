Metropolregion Nürnberg lud ihre ausgezeichneten Künstler ein

Anke Steinert-Neuwirth, die Geschäftsführerin Forum Kultur und Referentin für Kultur der Stadt Erlangen, lud die bisherigen 105 Künstler des Monats der Metropolregion Nürnberg zu einem kleinen Empfang. Dazu konnte sie circa 50 der bisher 105 ausgezeichneten Künstlerinnen und Künstler begrüßen, unter ihnen auch Ingo Cesaro aus Kronach.

Seit Mai 2010 wird jeden Monat ein Künstler von einer Jury ausgewählt, um ihn einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Die Idee kam vom Forum Kultur der Metropolregion. Im August 2018 konnte der 100. Künstler des Monats gekürt werden.

Ingo Cesaro vertritt als einziger Künstler den Landkreis Kronach. Er wurde im Juni 2011 gekürt, weil er zum kreativen Profil der Metropolregion nicht nur als Schriftsteller, sondern auch als Herausgeber, Handpressendrucker, Galerist und natürlich durch seine internationalen Kunst- und Literaturprojekte einiges beisteuern konnte.

Treffen nach vielen Jahren

Neu gekürt wurde im Januar 2016 Dietmar Ungerank, Gitarrist und Lehrer an der Musikschule der Hofer Symphoniker. Mit ihm verbindet Cesaro eine ganze Reihe von "Lyrik & Gitarrenmusik", ausgeweitet durch eine spontane Live-Malaktion während des Konzertes. Die Malerei, z. B. von Götz von Culmbach wurde dann in Postkartengröße zerschnitten und verkauft. Die Besitzer hatten dann zur nächsten Veranstaltung freien Eintritt. Das Besondere an den Veranstaltungen war auch das "Vertanzen" von Gedichten durch ein Tänzerpaar vom Theater Hof.

Das alles passierte Anfang der 90er Jahre in einer jahrelangen intensiven Zusammenarbeit. 1992 kam auch die CD "Vier Bagatellen für Gitarre solo" heraus. Ein Dutzend Jahre hatten sich Ungerank und Cesaro aus den Augen verloren. Jetzt in Erlangen trafen sie sich wieder. Natürlich gab es ausreichend Gelegenheit für eine ganze Reihe von Begegnungen und Gesprächen. Auch ein Grund für dieses Treffen in Erlangen.