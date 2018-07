Methoden, erfolgreich Projekte zu planen

red



Planung ersetzt den Zufall durch den Irrtum, so heißt es. Doch auch der Irrtum lässt sich erst aufgrund einer fachgerechten Planung erkennen. In einem Workshop der Volkshochschule kann man am Samstag, 14. Juli, von 9 bis 16 Uhr bewährte Methoden wie Mindmapping, Gant-Diagramm oder Netzplantechnik kennenlernen, mit deren Hilfe man Informationen richtig sammeln, untergliedern und gewichten kann, ohne das Ganze aus den Augen zu verlieren. Der Kurs findet in der Löwenstraße 12 statt. Um Anmeldung unter Telefon 09561/88250 oder www.vhs-coburg.de wird gebeten.