Metallzaun eingedellt: Zeugen gesucht

In der Zeit von Samstag auf Sonntag beschädigte ein bisher unbekannter Täter beim Wenden im Stadtteil Garitz in der Neulandstraße mit einem Pkw-Gespann den Metallzaun des Anwesens mit der Hausnummer 32. Beim Rangieren wurde ein Feld des Zaunes eingedellt, so dass ein Schaden von circa 1000 Euro entstand.Hinweise an die Polizei unter Tel.: 0971/714 90. pol