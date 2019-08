Bereits am Donnerstag, im Zeitraum von 18 bis 23 Uhr, wurde ein silberfarbener Fahrradmetallkorb entwendet. Der Korb war auf dem Gepäckträger eines versperrten Damenfahrrades befestigt. Das Fahrrad stand im Tatzeitraum in einem Fahrradständer vor dem Bahnhof in Ebermannstadt. Hinweise bitte an die PI Ebermannstadt.