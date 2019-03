Metallhandlauf herausgerissen

Ein 38-Jähriger riss am Montagabend den Metallhandlauf im Eingang eines Reformhauses in der Ludwigstraße heraus und verletzte sich dabei an den Händen. Er wurde während der Tat von einem Zeugen beobachtet, weshalb der Mann noch vor Ort von der Polizei angetroffen und identifiziert werden konnte. Der Tat vorausgegangen war ein heftiger Streit mit seiner Begleiterin, schreibt die Polizei. Der Mann war stark alkoholisiert. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund zwei Promille. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2000 Euro. Zusätzlich sind an weiteren Hausfassaden Schäden entdeckt worden, heißt es im Polizeibericht weiter. pol