Metalldose mit Marihuana

Bei einem 32-jährigen Mann aus Leipzig hat eine Streife der Verkehrspolizei Bayreuth am Mittwochnachmittag eine kleine Metalldose mit einer geringen Menge Marihuana gefunden. Die Metalldose hatte der Mann in einer Bauchtasche versteckt. Der Mann war zuvor mit seinem Skoda auf der Autobahn 9 in Richtung Berlin unterwegs und wurde von dem Beamten an der Rastanlage Pegnitz einer Kontrolle unterzogen. Das Marihuana wurde noch vor Ort sichergestellt und der Mann wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz angezeigt. pol