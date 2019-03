Metalldiebe haben zweimal zugeschlagen

Der Diebstahl von zwei Regenfallrohren in Oberthulba wurde am Donnerstag der Polizei gemeldet. Die erste Tat wurde zwischen Sonntag, 17. März, 12 Uhr, und Donnerstag, 12.45 Uhr begangen. Unbekannte haben an der Friedhofskapelle zwei Kupferrohre abmontiert und mitgenommen. Die zweite Tat ereignete sich am Donnerstag, zwischen 22 und 23.20 Uhr, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Euerdorf. Die Täter hatten es auch hier auf ein Regenfallrohr aus Kupfer abgesehen, welches an einem Nebengebäude angebracht war. Der Wert der Beute liegt jeweils bei rund. 150 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hammelburg, Tel. 09732/9060, entgegen. pol