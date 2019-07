Metalldiebe flüchten vor der Polizeistreife

Ein aufmerksamer Zeuge verständigte am späten

Samstagabend die Polizei und wies auf zwei verdächtige Personen auf einem Firmengelände in Haßfurt mit. Bei Eintreffen der ersten Streife flüchteten die Unbekannten. Die weiteren

Ermittlungen führt die Kripo Schweinfurt. Nach derzeitigen Erkenntnissen stellte der Zeuge am Samstagabend gegen 22.45 Uhr zwei verdächtige Personen auf einem Firmengelände in der Ohmstraße fest. Als die beiden dunkel gekleideten Männer den ersten vor Ort eintreffenden Streifenwagen der Haßfurter Polizei erkannten, flüchteten sie zu Fuß in Richtung Daimlerstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden Männern, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, verlief ergebnislos. Der Grund für die Flucht der Männer stellte sich schnell heraus. Das Fahrzeug, welches das Duo auf dem Firmengelände zurückgelassen hatte, war bereits zum Teil mit Buntmetall beladen. Der Sprinter wurde sichergestellt. Die Kriminalpolizei in Schweinfurt hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sie bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden, Telefonnummer 09721/2021731.