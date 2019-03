Metalldiebe am Werk

Bislang Unbekannte haben in der Zeit von Montag, 9.30 Uhr, bis Dienstag, 13.30 Uhr, an der Außenfassade der Kreuzkapelle in Sulzthal zwei Regenfallrohre abmontiert,außerdem wurde eine Blitzableiter-Leitung abgezwickt und mitgenommen. In der näheren Umgebung wurde zudem der Heiligkreuzbrunnen beschädigt. Hier wurde von der Kupferabdeckung ein Stück abgeschnitten und entwendet, berichtet die Polizei. Der Wert der Beute liegt bei ca. 500 Euro. Hinweise auf die Diebe nimmt die Polizei unter Tel: 09732/90 60 entgegen. pol