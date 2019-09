Am Donnerstag entwendete ein bislang unbekannter Täter eine silberne Metallbox, die in der Rineckerstraße vor einem Anwesen für einen Umzug abgestellt wurde, Der Vorfall ereignete sich zwischen 9.30 und 16.30 Uhr. In dieser Box befanden sich außerdem ein 15 Meter langes Stromkabel und eine Fernbedienung. Der Schaden beträgt 100 Euro. Hinweise an die Polizei unter, Tel.: 09732/9060. pol