Metall- und Elektroverband zeichnete oberfränkische Auszubildende aus

Der Bayerische Unternehmensverband Metall und Elektro e.V. (Bayme) belohnte zum 14. Mal junge Auszubildende in Oberfranken für ihren ehrenamtlichen Einsatz. "Dein Engagement ist nicht umsonst" lautete das Motto des "Dr.-Kapp-Vorbildpreises". Mit dem Preis wurden heute 68 Auszubildende oder Umschüler aus oberfränkischen Bayme-Mitgliedsfirmen ausgezeichnet, die sich sozial oder ehrenamtlich engagieren. Die bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeberverbände leisten nach eigener Aussage mit einer Vielzahl an Projekten einen Beitrag, um die nächste Generation fit für den Arbeitsmarkt zu machen. "Der Dr.-Kapp-Vorbildpreis ist in Oberfranken ein wichtiger und erfolgreicher Baustein zur Nachwuchsförderung", sagt Patrick Püttner, Geschäftsführer der Bayme-Geschäftsstelle Oberfranken.Für den Preis konnten sich Jugendliche aus allen oberfränkischen Firmen der Metall- und Elektroindustrie bewerben, die dem Unternehmensverband Bayme angehören. Die Preisträger wurden von einer Jury ermittelt, der unter anderem Personal- und Ausbildungsleiter oberfränkischer Firmen angehören. Verteilt wurde ein Preisgeld von 10 000 Euro.