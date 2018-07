Metall- und Elektroindustrie kommt mit Info-Truck

red



Erstmals seit zehn Jahren bietet der neue Info-Truck des Verbandes der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie (VBM) den Mittelschulen in der Stadt Bamberg eine willkommene Ergänzung zum berufskundlichen Unterricht in den Schulen. Dank der Initiative des Stadtjugendrings Bamberg (SJR) macht das Infomobil noch bis 5. Juli an der Erlöserschule Station.Der mehr als 17 Meter lange Info-ruck wird in Absprache mit dem Staatlichen Schulamt während der nächsten Tage nicht nur von Schülern der Erlöserschule, sondern auch der Heidelsteigschule und der Mittelschule Gaustadt sowie des Kolping-Bildungszentrums besucht, teilt der Stadtjugendring mit.Beim Start an der Erlöserschule überzeugten sich Michaela Rügheimer (Vorsitzende SJR Bamberg), Referent Rolf Haupt (Stadt Bamberg) und Schulleiter Eugen Kügler von der Attraktivität des Angebotes.Der Truck wurde inzwischen vollkommen neu ausgestattet und bietet noch mehr Technik und Informationen über Metallbearbeitung, Elektronik sowie Maschinen- und Anlagenbau. So werden Schüler topaktuelle Modelle von Arbeitsplätzen in der Metall- und Elektroindustrie kennenlernen.