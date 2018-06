Metalgitarrist Ola Englund zu Gast

red



Das Musikhaus Thoman lädt am Donnerstag, 28. Juni, von 18 bis 21.30 Uhr zum Solar Guitars Day mit Metalgitarrist Ola Englund ein. Die Veranstaltung findet im Amphitheater von Thomann in Treppendorf /Burgebrach statt. Metal, Gitarren, Star-Alarm: Dieser Abend ist laut Veranstalter ein Muss für alle Freunde des Metals und der (melodischen) Gitarren. Instrumente stehen zum Testen bereit und der bekannte schwedische Gitarrist Ola Englund shreddert die bekanntesten Songs seiner Metalbands. Der Eintritt ist frei, Anmeldungen an workshop@thomann.de. Mehr Infos und alle Events bei Thomann: www.tho.mn/event