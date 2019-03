Messungen in der Nacht

Für die Kanalsanierung in der Fußgängerzone sind Fremdwassermessungen mit begleitender Kanal-TV-Untersuchung in der Weidgasse, Badgasse, Marktplatz und Unteren Markstraße erforderlich. Die Arbeiten werden in der Nacht von Donnerstag, 14., auf Freitag, 15. März, zwischen 23 und 6 Uhr von den städtischen Mitarbeitern der Kläranlage sowie der Firma GMP Würzburg erledigt, wie das Rathaus mitteilt. Allerdings seien die Messungen nur möglich, wenn es nicht gerade regnet. Die Mitarbeiter werden versuchen, die Geräuschbelastung so gering wie möglich zu halten, so die Mitteilung. red