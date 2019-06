Fitzendorf 17.06.2019

Messfeiern entfallen

Die Messfeiern am Freitag, 21. Juni, um 18.30 Uhr und am Sonntag, 30. Juni, um 8.30 Uhr in St. Josef, Fitzendorf, sowie am 28. Juni um 18.30 Uhr in Heiligkreuz Neuses entfallen. red