Die Halterin eines Ford Focus stellte am Freitagnachmittag fest, dass sich in einem der Autoreifen ein abgebrochenes Stück der Klinge eines Cuttermessers befand. Sie war mit dem Pkw gegen 16.30 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in Stockheim. Nicht auszuschließen, dass hier jemand die Klinge zwischen den Reifen geklemmt hat.