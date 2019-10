Am Dienstagabend sprachen mehrere Männer in einer Pension dem Alkohol zu. Im Anschluss kam es zu einem Streit zwischen Kontrahenten, in dessen Verlauf ein 34-jähriger Mann einen 31-Jährigen mit einem Messer angegriffen haben soll. Eine Polizeistreife traf die beiden Beteiligten mit Schnittverletzungen an den Händen an. Der genaue Tathergang konnte am Tatort nicht eindeutig ermittelt werden. Es laufen Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung.