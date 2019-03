Messer am Bahnhof sichergestellt

Bei der Kontrolle eines 18-Jährigen am Bahnhof am Dienstagmittag haben Beamte der Polizei Forchheim festgestellt, dass der junge Mann ein Einhandmesser in seinem Rucksack mitführte. Da er kein berechtigtes Interesse am Mitführen des Messers darlegen konnte, hat er sich wegen eines Verstoßes nach dem Waffenrecht zu verantworten. Das Messer wurde sichergestellt.