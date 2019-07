Bamberg 10.07.2019

Arbeitsagentur

Messe zur beruflichen Weiterbildung

Am Mittwoch, 17. Juli, findet von 14 bis 17 Uhr erstmals in diesem Jahr die Messe "WeiterdurchBildung" in der Agentur für Arbeit Bamberg, Mannlehenweg 27, statt. Jeder ist dazu willkommen, heißt es in...